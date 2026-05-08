Shai Gilgeous-Alexander : « Je suis sorti, on était menés. Je suis revenu, on était devant »

Le Thunder a gagné le Game 2 125-107 et mène désormais 2-0 face aux Lakers. Mais le plus inquiétant pour Los Angeles, ce n’est pas seulement le score. C’est la manière : Shai Gilgeous-Alexander a pris sa 4e faute dans le troisième quart-temps, sur une action ensuite transformée en flagrante 1, et OKC a quand même pris le contrôle du match sans lui.

Quand Shai est sorti, les Lakers menaient 65-61. Quand il est revenu, le Thunder avait renversé le match. OKC a passé un 32-15 pendant son absence dans le troisième quart-temps, pour entrer dans le dernier acte avec 13 points d’avance.

Shai : « C’était incroyable. Ils ont enchaîné les stops et ils ont joué juste en attaque. J’ai une confiance totale en ces gars. Ils savent comment gagner des matchs de basket. Ils l’ont prouvé. On l’a prouvé. Peu importe qui est sur le terrain, on peut faire le boulot. » Mark Daigneault : « Peut-être que d’autres ne s’y attendent pas, mais moi, oui. J’ai une confiance maximale dans toute notre équipe. On l’a montré pendant l’année. On a joué une grande partie de la saison sans J-Dub. Quand Shai sort et que Dub ne joue pas, on connaît ces séquences. »

Ce repos prolongé n’est pas un souci pour la superstar.

Shai Gilgeous-Alexander : « Tant qu’on gagne, je m’en fiche. Je crois que quand je suis sorti, on était menés, et quand je suis revenu, on était devant. Donc tant qu’on gagne, je ne me soucie de rien d’autre. »

Mark Daigneault a même reconnu qu’il pensait le relancer plus tôt.

Daigneault : « Je comptais probablement le remettre dans le troisième quart-temps, mais on jouait tellement bien que j’ai continué avec ce groupe. Ça l’a gardé frais, ça lui a permis de jouer tout le quatrième quart-temps. C’était une vraie victoire d’équipe. »

C’est toute la force d’OKC : Shai peut finir à 22 points en 28 minutes, sortir longtemps dans un moment critique, et le Thunder peut quand même accélérer avec Chet Holmgren, Ajay Mitchell, Cason Wallace, Alex Caruso, Jaylin Williams et Jared McCain.