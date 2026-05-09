Anthony Edwards : « Si on met nos tirs, on gagne ce match »

Minnesota n’a pas quitté ce Game 3 avec l’impression d’avoir été loin. Les Wolves ont raté leurs 12 premiers tirs, ont pris un 18-3 d’entrée, puis ont pourtant recollé, jusqu’à être à 99-98 à six minutes de la fin. Mais entre les bons tirs ratés, les erreurs défensives au mauvais moment et le troisième quart-temps laissé aux Spurs, ils ont le sentiment d’avoir laissé passer une occasion.

Anthony Edwards : « Je suis allé dans le vestiaire et j’ai dit aux gars qu’on avait eu énormément de bons tirs. Si on met nos tirs, on gagne ce match. »

Ayo Dosunmu a tenu le même discours. Pour lui, le contenu offensif était assez bon pour gagner, à condition de convertir.

Ayo Dosunmu : « On a généré de très bons tirs. Parfois, ils ne rentrent pas, mais ça ne veut pas dire que vous ne créez pas des tirs durables. Aujourd’hui, je pense qu’on a très bien généré ces tirs-là. À 99-98 avec six minutes à jouer, vous vous donnez toutes les chances de gagner. »

Le problème, c’est que le match a vraiment basculé dans le troisième quart-temps. Les Spurs y ont inscrit 35 points et ont shooté 6/10 à 3-points dans cette période charnière, avant de garder le contrôle jusqu’au bout.

Edwards : « Je pense que c’est le troisième quart-temps qui nous a tués. Chaque fois qu’on marquait pour revenir à deux points, ils prenaient deux rebonds offensifs et ressortaient pour des 3-points. C’est ça qui nous a fait mal. »

Ayo Dosunmu : « Je ne pense pas qu’on ait eu le bon sens de l’urgence. Notre défense au point d’attaque n’était pas au niveau. Trop souvent, on marquait, puis ils revenaient directement avec un bon tir. Il faut mieux se replacer, mieux contrôler le point d’attaque et ne pas les laisser vivre en nous attaquant. »