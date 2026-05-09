Joel Embiid : « J’imagine que c’est une bonne chose quand New York gagne »

Joel Embiid sur le différentiel de lancers-francs dans le Game 3 :

« Ils ont tiré 32 lancers francs. Nous, 16. Et nous ne sommes pas une équipe qui prend énormément de tirs à 3-points : on attaque, on part en dribble. Donc je ne sais pas… J’imagine que c’est une bonne chose quand New York gagne. Mais nous, on doit surtout se mettre en tête de ne pas faire faute, et être assez intelligents pour ne pas leur donner des situations dont ils peuvent profiter. »