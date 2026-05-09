Nick Nurse : « Joel Embiid a essayé de nous donner tout ce qu’il pouvait ce soir »

Après un Game 2 encourageant et le retour de Joel Embiid, les Sixers arrivaient confiants pour ce Game 3 face aux Knicks, privés d’OG Anunoby. Cela n’a pas suffi pour remporter un premier match dans cette série, Embiid étant loin de son meilleur niveau, diminué : 18 PTS – 7/17 – 6 REB – 5 AST – 3 BLK

Embiid : « Ça va. Évidemment, c’est une défaite difficile ce soir. Il faut simplement prendre les matchs les uns après les autres. »

Nick Nurse : « Je pense qu’il nous a donné tout ce qu’il pouvait. Vraiment. Je pense qu’il a essayé de nous donner tout ce qu’il pouvait ce soir, et c’est tout ce qu’il peut faire. »

Les Knicks ont régulièrement ciblé Embiid profitant de sa mobilité limitée pour obtenir des paniers faciles, ou pour attaquer le rebond offensif et se créer des secondes chances.

Si l’excellent début de match de Paul George, auteur de 15 des 31 points des siens dans le premier quart avait permis aux 76ers de prendre les commandes, ce dernier s’est totalement refroidi (0 PT ensuite) et les Knicks ont pris petit à petit le contrôle du match. Ils n’ont inscrit que 18 PTS en QT4 et ont laissé échapper le match, frustrant.

Paul George : « On est juste là. On ne termine simplement pas les matchs. Je pense qu’on est tout près. On arrive à produire trois très bons quart-temps. On ne parvient juste pas à conclure. »

A 0-3, les Sixers n’ont plus d’autre choix que de gagner le Game 4 pour éviter un violent sweep.