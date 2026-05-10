LeBron James à propos du Thunder : « Ils ne lèvent jamais le pied »

Le plus frustrant pour les Lakers, ce n’est pas seulement que le Thunder soit fort. C’est qu’OKC semble avoir une réponse à tout.

Vous envoyez plusieurs joueurs sur Shai ? Ajay Mitchell sort 24 points et 10 passes. Vous cherchez à protéger la peinture ? OKC met 17 tirs à 3-points. Vous changez les couvertures ? Le Thunder change de lineup. Vous tentez de gagner les minutes sans Shai ? OKC les gagne aussi.

JJ Redick : « Généralement, si vous trouvez des failles dans une équipe en playoffs, elle peut avoir une solution temporaire ou ajuster un peu. Cette équipe, en plein match, grâce à son personnel, peut s’ajuster comme ça. Ils ont besoin de shooting ? Très bien. Ils ont besoin de plusieurs ailiers défenseurs ? Très bien. Ils ont besoin de deux intérieurs ? Très bien. C’est une excellente équipe de basket. Je l’ai dit avant la série, j’ai été très impressionné par eux. »

LeBron James a confirmé cette impression d’équipe caméléon.

LeBron : « C’est très difficile. Ils ont le personnel adapté pour changer de forme selon ce que vous mettez sur le terrain, et rester productifs peu importe qui est là. »

Et quand on lui demande si OKC se rapproche des très grandes équipes qu’il a affrontées, LeBron ne force pas la comparaison, mais il ne minimise pas non plus.

LeBron : « Ils sont sacrément forts, du premier au dernier joueur. Et ils ne lèvent jamais le pied. »

Redick a tout essayé : différents lineups, différentes couvertures, différents équilibres. Mais le constat reste le même : les Lakers sont “là” pendant deux quart-temps et demi, puis OKC finit par trouver la faille. Le Thunder a gagné ses trois matchs contre Los Angeles par 59 points cumulés, tout en étant privé de Jalen Williams, son troisième scoreur, pour un cinquième match de suite.