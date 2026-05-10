LeBron James à propos du Thunder : « Ils ne lèvent jamais le pied »
Le plus frustrant pour les Lakers, ce n’est pas seulement que le Thunder soit fort. C’est qu’OKC semble avoir une réponse à tout.
Vous envoyez plusieurs joueurs sur Shai ? Ajay Mitchell sort 24 points et 10 passes. Vous cherchez à protéger la peinture ? OKC met 17 tirs à 3-points. Vous changez les couvertures ? Le Thunder change de lineup. Vous tentez de gagner les minutes sans Shai ? OKC les gagne aussi.
JJ Redick : « Généralement, si vous trouvez des failles dans une équipe en playoffs, elle peut avoir une solution temporaire ou ajuster un peu. Cette équipe, en plein match, grâce à son personnel, peut s’ajuster comme ça. Ils ont besoin de shooting ? Très bien. Ils ont besoin de plusieurs ailiers défenseurs ? Très bien. Ils ont besoin de deux intérieurs ? Très bien. C’est une excellente équipe de basket. Je l’ai dit avant la série, j’ai été très impressionné par eux. »
LeBron James a confirmé cette impression d’équipe caméléon.
LeBron : « C’est très difficile. Ils ont le personnel adapté pour changer de forme selon ce que vous mettez sur le terrain, et rester productifs peu importe qui est là. »
Et quand on lui demande si OKC se rapproche des très grandes équipes qu’il a affrontées, LeBron ne force pas la comparaison, mais il ne minimise pas non plus.
LeBron : « Ils sont sacrément forts, du premier au dernier joueur. Et ils ne lèvent jamais le pied. »
Redick a tout essayé : différents lineups, différentes couvertures, différents équilibres. Mais le constat reste le même : les Lakers sont “là” pendant deux quart-temps et demi, puis OKC finit par trouver la faille. Le Thunder a gagné ses trois matchs contre Los Angeles par 59 points cumulés, tout en étant privé de Jalen Williams, son troisième scoreur, pour un cinquième match de suite.
Marcus Smart : « C’est unique. C’est pour ça qu’ils sont champions en titre. Ils ont un très bon staff, de très bons joueurs, un très bon système, tout le monde adhère, et ça rend les choses difficiles. »