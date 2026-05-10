Steve Kerr prolonge aux Warriors !

Après trois semaines de réflexion, Steve Kerr a finalement accepté un nouveau contrat de deux ans avec Golden State d’après

ESPN. Il restera donc sur le banc des Warriors pour une 13e saison, et reste au passage le coach le mieux payé de NBA à l’année, après avoir touché 17,5 millions de dollars la saison dernière.

Ce retour n’était pourtant pas acquis. Kerr avait laissé planer le doute dès le training camp, expliquant qu’il ne voulait pas prolonger avant la fin de saison. Et après une campagne très compliquée, terminée à 37-45, avec une 10e place à l’Ouest et une élimination en play-in face aux Suns, l’idée d’une séparation avait réellement été envisagée.

Mais en interne, les figures majeures de la franchise — Joe Lacob, Mike Dunleavy et Stephen Curry — ne voulaient pas vraiment d’un divorce. Les discussions ont porté sur la philosophie offensive, l’avenir du roster, la direction globale de la franchise, puis sur le contrat.