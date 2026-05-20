Donovan Mitchell : « Ce n’est pas sa faute. C’est notre faute à tous. »

James Harden a clairement été ciblé par les Knicks dans le money time du Game 1. Interrogé sur l’idée de le sortir sur certaines possessions défensives, Kenny Atkinson a immédiatement fermé la porte.

« Non. Il a été l’un de nos meilleurs défenseurs dans ces playoffs. Je lui fais confiance. Il est intelligent, il a de bonnes mains. Je n’y ai pas pensé. »

Donovan Mitchell, qui n’a marqué que 3 pts dans le dernier quart puis 0 (comme Harden) en OT, a lui aussi refusé de faire de Harden le responsable de l’effondrement.

« Ce n’est pas sa faute, c’est notre faute à tous. Ce n’est pas juste à cause d’une séquence. On a aussi eu des opportunités de l’autre côté du terrain pour prendre l’avantage et marquer, et on ne l’a pas fait. »

Cleveland avait le match en main : +22 à moins de 8 minutes de la fin. Un 44-11 encaissé et une défaite de 11 pts en prolongation. Après le match, le diagnostic est revenu plusieurs fois : les Cavs ont arrêté de jouer avec le rythme qui les avait mis en position de gagner.

Kenny Atkinson : « On faisait bien circuler le ballon partout. Il y avait une super circulation, puis c’est devenu un peu stagnant. Le ballon s’est arrêté à la fin. Il faut continuer à faire confiance à la passe. »

Donovan Mitchell : « C’est une défaite, une mauvaise défaite, mais ce qu’on peut faire, c’est revoir le match, corriger ce qu’il faut et avancer. On aurait pu perdre de 40 pts, ça aurait quand même fait 1-0. Il faut garder la tête haute et avancer. Ne pas laisser un quart-temps vous affecter pour le reste de la série. C’est une longue série. Il y a des choses qu’on peut faire, des choses positives qu’on a faites et sur lesquelles on peut s’appuyer. Mais oui, on aurait dû gagner ce match. On ne l’a pas fait. Ça reste un match. Il faut répondre au Game 2. »

Même son de cloche du côté d’Evan Mobley :

« Je pense qu’on a simplement ralenti le rythme. On doit continuer à jouer vite, même quand on mène. J’ai l’impression qu’on a voulu jouer avec le chrono un peu trop tôt, et c’est là qu’ils ont commencé leur run. »

Propos recueillis à New York