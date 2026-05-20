Mike Brown : « Landry Shamet a été la différence dans ce match »

Pendant trois quart-temps, Landry Shamet avait joué à peine plus de trois minutes. Puis Mike Brown l’a relancé dans le quatrième quart-temps, au moment où les Knicks cherchaient du spacing, du tir, et quelqu’un pour rendre la vie plus difficile à Donovan Mitchell.

Mike Brown : « Landry Shamet a été énorme des deux côtés du terrain. Il a sorti de grosses actions. On ne va pas arrêter un joueur comme Donovan Mitchell, il faut juste le faire travailler. Landry a tout fait pour lui rendre la vie difficile. Il a été fantastique. Il a été la différence dans ce match, des deux côtés du terrain. »

Landry Shamet : « Un des luxes de notre équipe c’est que nous avons beaucoup de bons défenseurs. Je n’ai pas vraiment joué lors des 3 premiers quarts, et vous envoyez un joueur qui est frais sur quelqu’un qui est chaud. J’ai essayé de me battre, d’être physique, de tirer profit du fait que j’étais frais, que j’avais de l’énergie. J’ai essayé de me battre, de communiquer, de lui rendre la vie difficile. »

Résultat : 9 PTS – 3/3 3-PTS – +25 en 17 minutes, le 3-PTS de l’égalisation à 45 secondes de la fin, puis un autre tir énorme en prolongation.

Shamet : « Les comebacks au MSG sont toujours fun, surtout en playoffs. Je suis vraiment fier du groupe, parce que c’est un sacré déficit dans le quatrième quart-temps. »

Brunson a parfaitement résumé ce rôle : être prêt, même quand les minutes ne viennent pas tout de suite.

Brunson : « Il a fait un grand match. C’est juste qui il est. C’est un vrai professionnel depuis son arrivée dans la ligue. Il est prêt pour n’importe quelle mission. On a une confiance totale en lui. »

Le shooteur est un des facteurs X des Knicks dans ces playoffs.

Propos recueillis à New York