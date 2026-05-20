Mike Brown : « Ce n’est pas un secret : on attaquait Harden »

Son équipe menée de 22 pts à moins de 8 minutes de la fin, Jalen Brunson, 15 de ses 38 PTS dans le QT4, a relancé les siens en attaquant sans cesse James Harden, jusqu’à égaliser à 101 partout à 19 secondes.

Jalen Brunson : « J’essayais simplement d’aller chercher mes spots et de créer du jeu. »

Mike Brown : « Parfois, il faut faire ce que le match impose. Ils essayaient de faire la même chose avec Jalen, donc on s’est dit : OK, on pense pouvoir jouer à ce jeu-là. On essaie de ne pas trop le faire, mais on estime qu’on a un joueur avec qui on peut le faire, avec Jalen. Donc, de la même manière qu’on doit trouver différentes façons de défendre sur Harden et Mitchell, eux doivent trouver différentes façons de défendre sur Jalen. Mais ce n’est pas un secret : on attaquait Harden. »

L’équipe a ensuite remporté la prolongation 14-3. Au total, les Knicks ont bouclé la rencontre sur un 44-11.

Jalen Brunson : « On a trouvé un moyen. Je n’ai pas vraiment d’explication. Le point commun, c’est qu’on a continué à croire les uns aux autres, à jouer, à se battre, à grignoter l’écart. »

La fatigue des Cavs a-t-elle fini par peser ?