Kemba Walker : « C’est le genre de choses dont tu as besoin de la part de tes coéquipiers, surtout pour moi, le nouveau »

Sans Marcus Smart (œil), Gordon Hayward (pied) ou encore Vincent Poirier (doigt) face à une équipe de Dallas privée de Luka Doncic, Boston a mis fin à sa série de deux défaites en s’imposant 109-103 à Dallas mercredi soir. Pour cette seconde victoire de la saison contre les Mavs, Kemba Walker avait sorti le grand jeu avec 32 points (16 dans le 1er quart, 13 dans le 4ème) à 9/18, et ses coéquipiers Jaylen Brown et Jayson Tatum ont bien suivi au scoring avec 26 (8/18) et 24 points (10/23).

Semi Ojeleye a remplacé Hayward dans le 5, Grant Williams s’est révélé précieux avec un 5-0 personnel dans les 2 dernières minutes du 3ème quart-temps. Brad Stevens a expérimenté avec un 5 composé Tatum, Enes Kanter, Javonte Green, Ojeleye et Brad Wanamaker pour débuter le 2ème quart. Romeo Langford a lui joué 5 minutes.

« On passe beaucoup par là malheureusement, mais on a beaucoup de joueurs talentueux, capables de faire beaucoup de choses et on essaie toujours de trouver la meilleure solution, sans chercher d’excuses, peu importe ce que nous avons ou ce que nous n’avons pas. » Jayson Tatum

Très concentrés sur Kristaps Porzingis (23 points, 13 rebonds, 3 contres), Kanter et Daniel Theis ont vite pris quelques fautes et l’équipe a laissé au passage les shooteurs adverses souvent ouverts. Dallas a shooté à 8/24 de loin en 1ère mi-temps.

« On a été horrible en défense. Ils ont raté beaucoup de tirs ouverts. On a suffisamment bien joué pour gagner, mais pas assez pour être une très bonne équipe. On a fait quelques stops en fin de match, mais on doit être bien plus engagés que ça en défense. On ne peut pas laisser des shooteurs ouverts comme on l’a fait. La transition doit être meilleure aussi. Nos switchs. Notre communication. Horrible c’est peut-être un peu fort, on a eu quelques très bonnes possessions, mais pas assez. Et c’est ce qu’ils font à leurs adversaires, c’est une bonne attaque. Mais on doit bien mieux jouer que ça. Je suis content de la façon dont on a partagé le ballon, on a bien trouvé les matchups qu’on voulait et on a fait suffisamment de stops. Mais on doit être meilleurs que ça. » Brad Stevens

Brown, qui se sent responsable d’enfiler la casquette habituelle de Smart en défense en son absence et qui a longtemps défendu sur Porzingis, s’en voulait à la fin de la rencontre.

« Ça venait beaucoup de moi. Je dois faire plus de bruit, surtout en son absence. Quand il n’est pas là je suis le capitaine défensif donc je dois me faire entendre sur le terrain. J’ai fait de bonnes choses et on a réussi quelques bons stops, mais je pense qu’on peut faire mieux et ça commence par l’énergie que j’apporte, ça commence par moi. » Jaylen Brown

Williams pour son deuxième trois-points en carrière a fait passer les Celtics devant 76-73 en fin de 3ème en profitant d’un matchup face à Seth Curry. L’équipe n’avait plus mené depuis le début du 2ème quart-temps. Boston a ensuite démarré le dernier quart avec 2 paniers de Tatum, un 3-points et un 2+1 de Brown pour le +8 (88-80) au terme d’un 10-3. Tenu à 0 point dans le 2ème quart et 4 points dans le 3ème, Walker a enchaîné avec 13 points dans les dernières 5’17, dont deux 3-points.

« Ces gars-là me facilitent vraiment la tâche. Dès que je rate ils viennent toujours me voir pour me dire de ne pas m’en faire, ça m’aide à rester confiant, c’est le genre de choses dont tu as besoin de la part de tes coéquipiers. Surtout pour moi, le nouveau, parfois je peux avoir un peu tendance à baisser la tête, donc ça t’aide à rester confiant et ça te donne la volonté de continuer. Notre développement et notre alchimie ensemble progresse tous les jours. » Kemba Walker

via Boston Herald