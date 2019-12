Austin Rivers : « Les bonnes équipes font des erreurs, mais sont capables de rebondir. Beaucoup n’y arrivent pas »

Les Rockets sont passés par toutes les émotions cette nuit : après un début de match où ton rentrait, ce qui leur a permis de prendre 22 points d’avance à la fin du premier quart-temps, la machine s’est enrayée et les Nets sont revenus, avant de même passer devant dans le dernier quart. Heureusement pour les Texans, ils sont parvenus à resserrer les rangs en défense et à mettre quelques paniers importants pour reprendre le large en fin de rencontre et s’imposer 108 à 98.

Et pour une fois, comme dit plus haut, les solutions sont venues de la défense. Les Rockets n’ont encaissé que 8 points sur les 8 dernières minutes.

« On devait faire ça. On était tellement chaud tôt dans le match… On marquait tout et ils loupaient tout, ce qui nous a permis d’avoir 22 points d’avance. Dans les dernières quatre ou cinq minutes, la défense était bonne. Il faut pouvoir s’appuyer sur la défense quand les shoots ne rentrent pas. On jouait petit, et ils avaient leurs deux meilleurs rebondeurs sur le terrain avec DeAdre Jordan et Jarrett Allen. On s’est battu pour les rebonds et c’est ce qu’il faut faire. » Mike D’Antoni.

« C’est bien évidemment. On a été capable de défendre quand on en a eu besoin. Mais on avait 22 points d’avance. On doit être capable de le faire plus tôt dans le match pour ne pas avoir à s’inquiéter du dernier quart. » James Harden, auteur de 44 points.