Ne jamais sous-estimer un champion; Kyle Lowry : « Personne ne sait qui est Oshae Brissett et pourtant il a fait le boulot »

Il y a trois jours, les Toronto Raptors, décimés, se sont fait corriger à domicile par les Boston Celtics. Cette nuit, ils se sont assez facilement imposés malgré les absences.

« Nous avons des pros dans l’effectif. Il y a des gars qui s’en foutent de ce que disent les gens, ils s’en foutent, mais ils vont sur le terrain et bossent. Comme ce soir. Personne ne sait qui est Oshae Brissett et pourtant il est entré sur le terrain et a fait le boulot (4 points et 6 rebonds en 15 minutes ndlr). Chris Boucher a bien joué et Fred VanVleet a eu un début de match compliqué, mais il a terminé fort. Nous avons des gars qui s’en fichent, et on va jouer. Peu importe où, quand, qui comment, on va jouer à fond. » Kyle Lowry.

Au final, les Raptors laissent comme l’impression que la franchise est en mission commando. Un état d’esprit qu’ils n’ont pas trop le choix d’aborder, tant leur effectif est plombé par les blessures depuis le début de la saison. En cumulé, tous leurs joueurs ont déjà manqué 103 rencontres cette saison. C’est le quatrième total le plus élevé de la NBA et toutes les équipes au-dessus d’eux affichent un bilan négatif. Alors que les Raptors, eux, sont confortablement installés sur le quatrième marche de la conférence Est.

« Nous avons beaucoup de talent, de gars altruistes avec du talent qui jouent dur et ensemble. Et le coaching nous permet d’être en bonne position. Si on va sur le terrain et qu’on joue dur, on a une chance de gagner chaque match. » Fred VanVleet.

Cette nuit, la surprise est venue de Patrick McCaw, qui a remplacé Pascal Siakam. L’ailier a cumulé 18 points, 7 rebonds et 8 assists en 43 minutes de jeu.

« Ils sont arrivés sur le terrain et on n’était pas prêt. On était derrière tout le match et c’est compliqué contre une très bonne équipe. Ils ont fait des bons choix sur chaque action, et il faut leur donner du crédit. Nous sommes allés chez eux à Noël, réussit un gros match et gagné. On savait qu’ils n’allaient pas prendre les choses à la légère aujourd’hui, on était juste pas prêt. » Marcus Smart.

Les Raptors ont abusé de la défense intérieure des Celtics, pas la meilleure sur pick-and-roll, que ce soit lorsqu’Enes Kanter ou Grant Williams étaient sur le terrain.

« On a juste regardé le matchup et continué ce qui marchait. » Kyle Lowry. « Ils étaient bons sur pick-and-roll cette nuit. Ils nous ont détruits et on doit être meilleur pour défendre là-dessus. » Brad Stevens, le coach des Celtics.

Les Raptors ne vont pas tarder à récupérer Pascal Siakam, Marc Gasol et Norman Powell, trois joueurs très importants de la rotation de Nick Nurse. Et les voir réussir ce genre de performances sans eux laisse songeur sur leur potentiel.

« On ne sait pas à quel point on peut être fort. On va bien voir. Je pense qu’on saura un peu plus tard, c’est trop tôt là… Je pense que l’année dernière nous avons appris à rester concentrés, peu importe ce qu’il arrive, et qu’on trouvera des solutions en temps voulu. Nous voulons jouer à notre meilleur niveau en avril, mai et juin. » Kyle Lowry.

