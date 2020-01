Carmelo Anthony brille pour son retour au MSG mais les Blazers se font humilier; Frank Ntilikina régale

- in New York Knicks

Pour la première fois depuis 2017 Carmelo Anthony faisait son retour au Madison Square Garden en tant que joueur. Cela Ovationné, il a réalisé une belle performance avec 26 points à 11/17 dont 3/7 à 3-pts, mais son équipe continue de s’enfoncer avec une 5ème défaite de suite, ridiculisée par les Knicks 117-93. Les Knicks confirment leur regain de forme avec un bilan de 10-24 alors que les Blazers en sont eux à 14-21.

Les Knicks ont de nouveau été menés par un excellent Julius Randle (22 points à 8/15 dont 3/6 à 3-pts, 13 rebonds et 3 passes), bien épaulé par Mitchell Robinson (2 points à 11/11 et 8 rebonds), Marcus Morris (18 points à 7/19 et 7 rebonds), Bobby Portis (17 points à 6/11 dont 3/4 à 3-pts et un excellent Frank Ntilikina, auteur de 9 points à 3/5, 3 rebonds, 10 passes et 2 contres. Les Knicks shootent à 48% dont 14/36 de loin et surtout ils ne perdent que 7 ballons. C’est moins brillant pour Portland, limité à 39.4% dont un 10/32 de loin. Damian Lillard a vécu un calvaire en attaque avec 11 points à 5/20 dont 1/8 à 3-pts, 10 rebonds et 8 passes. Hassan Whiteside signe 17 points et 12 rebonds et CJ McCollum 17 points à 6/16. Le banc n’a pas du tout pesé avec seulement 13 points.

Pendant une trentaine de minutes le match a portant été équilibré, sans qu’une équipe n’arrive à vraiment faire le break. Les Knicks avaient pris au mieux 8 points d’avance et à 4’40 de la fin du 3ème acte les locaux menaient 69-68. C’est à partir de là que ça s’est gâté pour les visiteurs. Les Knicks ont pris les commandes en terminant bien le quart sur un 14-6 même si le tir à 3-pts de Damian Lillard à la dernière seconde a mis Portland à 6 unités, 83-77. Le second 5 new yorkais a inscrit les 14 premiers points du dernier quart, pour s’envoler littéralement en remportant les 12 dernières minutes 34 à 16 sous l’impulsion de Bobby Portis et Frank Ntilikina.