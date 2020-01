Le maillot de Dwyane Wade retiré dès le mois prochain ?

Désormais les franchises ne traînent plus pour retirer les maillots de leurs légendes et le Heat de Miami devrait tenir une cérémonie dans les semaines qui viennent en l’honneur de Dwyane Wade. Selon le Sun Sentinel, le retrait du maillot de D-Wade est prévu le 22 février lors de la rencontre face aux Cavaliers.

Le numéro 3 de la légende floridienne devrait donc rejoindre au plafond de l’AmericanAirlines Arena les maillots No. 33 d’Alonzo Mourning, No. 10 de Tim Hardaway, No. 32 de Shaquille O’Neal et le No. 1 de Chris Bosh, avant que LeBron James, voire Udonis Haslem, ne les rejoignent.

Rappelons également que le tout premier maillot retiré par le Heat de Miami c’est le 23 de Michael Jordan en 2003 (il avait été retiré juste avant le dernier match de MJ à Miami).