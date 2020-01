Le NBA Paris Game diffusé au NBA House

- in Charlotte Hornets

By Christophe Brouet

La NBA House, lieu d’expérience interactive et d’hospitalité accessible gratuitement pour les fans,accueillera une viewing party du NBA Paris Game 2020 entre les Hornets et les Bucks à la Halle des Blancs Manteaux, le vendredi 24 janvier.

Un nombre limité de billets sont disponibles ici.

Ouverte de 20h à minuit, les participants pourront y découvrir toute la gamme d’activités et de divertissements de la NBA House et profiteront de divertissements additionnels en direct sur le demi-terrain pendant le match.

La NBA House, ouverte du jeudi 23 janvier au dimanche 26 janvier, offrira diverses activités autour du basket, et mettra en avant l’expérience de la NBA. Il y aura notamment un demi-terrain de basket où les fans pourront s’affronter dans une série de skills challenge et autres matchs. Les fans pourront aussi voir Muggsy Bogues, Dell Curry et Kareem Abdul-Jabbar, des mascottes ou autres animations

Les visiteurs auront également la possibilité de faire leurs achats au NBA Store présent sur place, qui proposera une gamme de produits officiels NBA, dont les derniers produits des Hornets et des Bucks, des articles exclusifs NBA Store, ainsi que des produits NBA Paris Game 2020.

La NBA House est située à la Halle des Blancs Manteaux, au 48 rue Vieille du Temple, 75004. Les heures d’ouverture :