- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Les Grizzlies n’ont aucun doute et ils l’annoncent : ils vont transférer Andre Iguodala

Depuis qu’Andre Iguodala a été envoyé par les Warriors aux Grizzlies, beaucoup de franchises rêvent de pouvoir le récupérer. Mais voilà, elles aimeraient bien le faire gratuitement et les Grizzlies ne sont pas du tout prêts à leur faire ce cadeau. Depuis des semaines les dirigeants de la franchise du Tennessee campent sur leur position, confiants dans le fait de pouvoir le transférer avant la deadline, et donc de ne pas avoir à négocier un buyout. Ils sont même plus que confiants puisqu’un membre du front office a confié à Bleacher Report.

« Nous allons le transférer. Point. Nous sommes allés assez loin dans les discussions sur la structure de deals avec plus d’une équipe pour annoncer ça avec confiance. » Un dirigeant anonyme des Grizzlies.

Récemment il se murmurait que les Dallas Mavericks étaient intéressés, mais selon le NY Times ils ne tenteraient pas activement de le récupérer via un trade et ne prévoiraient pas de le faire.

Les Lakers, Clippers et Rockets rêveraient eux de pouvoir le récupérer après le 6 février durant la période des buyout et il se murmure que les Lakers tiendraient la corde.

Rappelons que l’ailier est à l’écart de l’équipe, en attendant que ça bouge.