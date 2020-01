Harrell : « Prendre conscience que nous ne sommes pas une grande équipe »; Leonard : « Nous avons eu beaucoup d’avertissements »

Depuis le début de saison, malgré leur énorme potentiel, les Los Angeles Clippers n’arrivent pas vraiment à lancer la machine, la faute sans doute à des absences à répétitions. Ils ont du mal à enchaîner les grosses séries de victoires et hier en début d’après-midi ils ont été humiliés devant leur public par les Memphis Grizzlies. Apparemment pas bien réveillés, pour ce match qui a commencé à 12h30, ils ont pris une grande gifle, battus 140-114 avec un premier quart où ils ont encaissé 40 points. Ils sont sortis sous les sifflets du Staples Center.

Quand on demande à Montrezl Harrell comment une grande équipe garde un état d’esprit positif après ce genre de prestation, il rétorque :

Quant à l’ambiance dans le vestiaire…

Les Clippers ont des circonstances atténuantes avec les absences de deux titulaires, Paul George et Patrick Beverley, mais cela n’explique pas tout, et surtout ne pardonne pas certaines erreurs.

« Nous avons eu beaucoup d’avertissements. J’ai le sentiment que c’est le milieu de la saison et nous faisons des erreurs qui nous ne devrions pas commettre à ce stade de la saison. Nous allons continuer de progresser. J’ai le sentiment que les gars veulent gagner et progresser. J’ai le sentiment que nous allons être meilleurs. » Kawhi Leonard

Depuis le début de saison les Clippers sont à 14-4 avec leurs deux stars Leonard et George, mais à 11-8 avec un ou aucun des deux. Leur bilan sur la saison reste bon avec 25-12, mais il est de 5-5 lors des 10 derniers matchs. Ce qui inquiète le plus Doc Rivers c’est sans doute le fait de n’avoir que très rarement son effectif au complet.

Ils ne vont pas avoir le temps de trop tergiverser puisqu’ils rejouent aujourd’hui à la même heure face aux Knicks une autre équipe avec un très mauvais bilan, mais qui connait un regain de forme.

« Soit nous nous réveillons maintenant et nous trouvons des solutions, soit nous allons avoir une saison faite de hauts et de bas. J’ai un sentiment d’urgence. En tant qu’équipe, prendre plus de 20 points sur ton parquet, te faire humilier et siffler à la fin du match, cela devrait te réveiller. » Harrell