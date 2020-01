Coup d’arrêt pour Kevin Porter Jr

- in Cleveland Cavaliers

By Christopher Coustier

Mauvaise nouvelle pour Cleveland, après les rumeurs de transferts liées à Kevin Love, les Cavaliers ont perdu cette nuit Kevin Porter Jr sur blessure. Le contact est survenu sur une tentative de drive après un écran de John Henson avec l’ailier de Minnesota, Robert Covington. Ce dernier a accroché le pied de Porter Jr provoquant une torsion de son genou. L’arrière est immédiatement tombé au sol en se tenant la jambe gauche. Il a ensuite été aperçu en béquilles après le match ce qui n’augure rien de bon pour l’ancien pensionnaire d’USC. Le jeune joueur des Cavs va passer des examens aujourd’hui pour en savoir plus sur sa blessure selon Plain Dealer. A priori, la blessure de Porter Jr ne devrait pas être l’affaire de quelques jours seulement.

« J’ai subi mon lot de blessures, alors ça me brise le cœur de voir ça. » À expliqué Dante Exum. « J’espère que ça va aller. Je ne connais pas le diagnostic pour le moment. Je vais certainement lui parler et m’assurer qu’il fasse les bonnes choses pour retourner sur les parquets. »

Ce serait évidemment un gros coup d’arrêt pour l’arrière, lui qui avait récemment été nommé Rookie du mois à l’Est après avoir compilé une moyenne de 11,5 points à 47,7 % de réussite au tir ainsi que 3,6 rebonds et 2,2 passes. D’autant plus que cela serait très dommageable pour le 30ème choix de draft en cas de longue blessure, lui qui se trouve dans une franchise où les jeunes pousses sont mis à l’honneur dans le but d’une reconstruction future.

« Ça m’a fait un peu mal au cœur, surtout pour lui, car c’est un jeune, c’est l’année pour eux. » À déclaré Henson. « Surtout pour lui qui venait d’être drafté, d’autant plus qu’il progressait. À ce stade de la saison, il ressemble au_ steal de cette draft. Je me sentais mal pour lui, mais j’espère que ça ira. »

Le pivot de Cleveland, John Henson a cependant tenté de rassurer tout le monde en expliquant que Kevin Porter Jr allait bien et que cela ne devait pas être trop grave.

« Il va bien, aussi bien que vous pouvez l’être avec une blessure potentielle au genou. » a déclaré John Henson. « Je ne pense pas que ce soit trop grave personnellement, mais on ne sait jamais. »

Le verdict sera certainement rendu dans la journée concernant la durée d’indisponibilité du joueur.