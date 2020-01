Nick Nurse : « c’est un peu tiré par les cheveux de dire que le style de jeu de DeMar DeRozan n’est plus adapté à la NBA moderne »

Ce soir, les San Antonio Spurs vont jouer dans la salle des Toronto Raptors. Ce qui veut dire que DeMar DeRozan va retrouver le parquet et le public qui l’a accueilli en NBA, il y a 11 ans de ça, mais aussi son meilleur ami Kyle Lowry.

« Il a tout donné. C’est le gars qui a dit : « C’est bon, je vais prendre les choses en main » quand Chris Bosh est parti. Il a resigné et a aidé à faire passer cette organisation à un autre niveau. Elle ne gagnait pas, elle s’est mise à un peu gagner et puis à beaucoup gagner. Il s’est impliqué à fond dans cette ville, il a beaucoup donné, et la ville l’a vu grandir, passer d’adolescent à homme. » Kyle Lowry.

En difficulté en début de saison, DeRozan n’y est pas pour rien dans le regain de forme de Spurs sur ces deniers matchs. Il reste sur dix matchs à plus de 20 points. Sur cette même période, il tourne à 27,7 points de moyenne, à un impressionnant 64% aux tirs. Et toujours dans son style, sans tirer de trois points.

Même s’il ne l’a pas eu directement sous ses ordres, Nick Nurse a passé plusieurs saisons à le cotoyer en tant qu’assistant de Dwane Casey.

« C’est toujours une manière de jouer efficace. Avec lui, on a eu des saisons impressionnantes en attaque au niveau du rating et c’était la pièce maitresse de ça. Je pense que c’est un peu tiré par les cheveux de dire que son style de jeu n’est plus adapté au jeu. Je ne pense pas que ce soit juste, j’entends ça constamment et d’accord on peut le dire, mais constamment, c’est un peu exagéré. Il va dans sa zone de confort quand il joue et il est très bon là dedans. C’est comme demander à un pianiste très bon en musique classique de jouer autre chose, et qu’il ne veut pas. Il est très très bon dans ce qu’il fait. » Nick Nurse.