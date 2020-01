Cam Reddish : « Je pense que je suis un shooteur incroyable, et je vais le montrer. C’est dans ma tête »

Annoncé comme un futur crack, Cam Reddish a beaucoup de mal depuis son arrivée en NBA. L’ancien de Duke tourne à 8 points et 3,9 rebonds par match, avec des pourcentages horribles : 32% dont 26% de loin. Pas top donc.

« Il m’a dit que ça avait l’air plus facile à la télé. » Travis Schlenk, le General Manager des Hawks.

« C’est compliqué de gagner. Il faut jouer jusqu’à la toute toute fin des matchs. Les équipes sont très fortes, pareil pour les joueurs. C’est une expérience qui va me permettre d’apprendre. C’est plus dur de gagner en NBA que n’importe où ailleurs. Et les gars sont tellement bons qu’ils donnent l’impression que c’est facile. » Cam Reddish.