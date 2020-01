Un maillot retiré pour Vince Carter ? « Quand on en parle, tu te dis ‘Hey, je ne refuserais jamais' »

Hier Vince Carter disputait son tout dernier match à New York, et surtout à Brooklyn. Il a porté le maillot des Nets durant 5 saisons et forcément l’accueil a été particulier. Il a été ovationné à plusieurs reprises durant le match.

« C’est toujours super de recevoir une standing ovation quand vous entrez ou sortez d’un match. C’est toujours encore plus spécial quand c’est une équipe avec qui j’ai joué avant. Durant la saison j’ai imaginé durant comment je réagirais ou me sentirais lors de ces différents moments et je peux vous dire que ce qui est arrivé est totalement différent. Donc désormais je laisse ça se faire naturellement et je profite du moment. Ça a été les montagnes russes émotionnelles cette année. L’amour que montrent les gens c’est génial. Pendant toutes ces années vous êtes leur adversaire et ils vous sifflent, même si ici évidemment et à d’autres endroits où j’ai joué, recevoir une dernière ovation c’est génial. » Vince

Aux Nets c’est là qu’il a disputé le plus de matchs de playoffs et a eu de bons résultats collectifs avec deux demi-finales de conférence. Il formait un trio excitant avec Jason Kidd et Richard Jefferson.

« Je me rappelle beaucoup de choses. Nous avons pris du plaisir. Nous avions une très bonne équipe et faisions énormément de highlights. Je me suis fait de très bons amis. 5 ans c’est beaucoup. J’ai eu de grands moments ici et nous avons échoué de peu à plusieurs reprises. Mais certains gars avec qui j’ai joué comme RJ (Richard Jefferson), J-Kidd (Jason Kidd) et Devin

Harris, je leur parle encore régulièrement. » Vince

Pas certain qu’il ait un jour son maillot retiré aux Nets, peu probable même

« Quand on en parle, tu te dis ‘Hey, je ne refuserais jamais.’ Voilà ce que je peux vous dire. Quand tu regardes au plafond et que tu vois les gars qui sont là-haut, si un jour j’ai cette opportunité ou cet honneur, je n’aurai aucun souci avec ça, être avec des gars que j’ai admirés comme Dr.J (Julius Erving) et un super coéquipier comme J-Kidd. » Vince

Propos recueillis à Brooklyn