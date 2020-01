Derrick Rose aimerait faire un retour victorieux à Chicago : « Si j’y participe, c’est pour gagner. »

Invité au Skills Challenge lors du All-Star weekend qui aura lieu à Chicago en février, Derrick Rose a répondu aux questions NBCsports Chicago. C’était forcément l’occasion de revenir sur sa 4ème place aux votes et l’engouement que pourrait procurer la présence de D.Rose dans un match des étoiles là où tout a commencé pour lui, à Chicago.

« Ce serait cool. Mais en ce moment, nous perdons. C’est la seule chose qui me préoccupe, essayer d’arranger les choses ici avec l’équipe. Il y a eu beaucoup de longues nuits à essayer de réfléchir et de mettre en place un plan. Je ne peux pas tout faire. J’essaie juste de contrôler ce que je peux contrôler et d’être un leader pour cette équipe. Quoi que cette équipe ait besoin, j’essaye de répondre présent. Être de retour à Chicago, je sais que les gens vont adorer ça. C’est quelque chose qui nous a manqué pendant longtemps. L’excitation, le buzz autour de ça a été génial. La dernière fois, c’était en 1988 avec un certain Michael Jordan. »