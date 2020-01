Avec un Shai Gilgeous-Alexander monstrueux, le Thunder rebondit

Battu par les Lakers, le Thunder a de suite réagi face aux Wolves. Ils l’emportent dans le Minnesota 117-104. C’est leur 8ème victoire en 10 match et elle porte leur bilan à 23-17, ce qui leur permet de consolider leur place en playoffs.

Shai Gilgeous-Alexander est de loin l’homme du match puisque le Canadien a signé son premier triple-double en carrière et quel triple-double : 20 points à 8/12 dont 2/3 à 3-pts, 20 rebonds et 10 passes. Danilo Gallinari n’est toutefois pas en reste avec 30 points à 8/12 dont 3/4 à 3-pts. Terrance Ferguson ajoute 14 points, tout comme Dennis Schröder. OKC shoote à 50% dont 12/30 à 3-pts alors que les Wolves sont eux limités à 1.8% dont un 12/35 de loin. Karl-Anthony Towns était une nouvelle fois out et le meilleur Wolf c’est Naz Reid, auteur de 20 oints à 7/13 dont 4/8 à 3-pts. Robert Covington ajoute 18 points à 4/9 à 3-pts mais Andrew Wiggins passe à côté avec 10 points à 4/12.

La rencontre a basculé après la pause puisque la première mi-temps a été équilibrée et ce sont même les Wolves qui ont fait la course en tête la majorité du temps, mais sans jamais prendre plus de 8 points d’avance et pour une courte durée. OKC a viré en tête grâce à SGA et Gallinari, 63-60. Puis OKC a mis un coup d’accélérateur au retour des vestiaires avec un cinglant 21-5 pour s’envoler et mener 86-68. Les Wolves ne s’en sont pas remis et OKC a tranquillement filé vers la victoire.