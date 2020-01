En contrôle, les Celtics enchaînent

Ca va mieux pur les Celtics qui enchaînent une seconde victoire en dominant sans souci les Chicago Bulls sur le score de 113-101. Ils portent ainsi leur bilan à 27-11 contre 14-27 aux Bulls.

Les C’s ont fait parler leur collectif et leur défense en première mi-temps. 6 joueurs inscrivent au moins 11 points dont 21 points à 7/17 de Jayson Tatum, 19 points à 5/13 de Jaylen Brown, 15 points à 7/9 et 9 rebonds d’Enes Kanter et enfin 14 points à 5/9 dont 3/6 à 3-pts de Kemba Walker. Boston shoote à 47% dont 9/23 de loin et perd seulement 12 ballons. En face Zach LaVine est encore une fois un peu trop seul avec 30 points à 9/18 dont 3/6 à 3-pts alors que Thaddeus Young ajoute 17 points à 8/14.

Il n’y a pas eu de match puisque les Celtics se sont rapidement envolés en limitant Chicago à 14 points en premier quart et surtout à 6 points lors des dernières 8’10 du quart. Les locaux ont ainsi viré en tête 28-14 et ont ensuite géré sans trop de souci leur avance, qui a culminé à 18 points en première mi-temps. Les Bulls sont bien revenus à 6 points en début de seconde mi-temps, mais Boston a toujours semblé en contrôle et a mis un coup de reins en fin de 3ème grâce à sa seconde unit pour entamer les 12 dernières minutes avec 12 points d’avance. Jamais Chicago n’a été dangereux dans le dernier acte.