Retour à Houston victorieux pour Carmelo Anthony ! Season-low pour James Harden

- in Houston Rockets

By ClemFiz

Devant d’une dizaine de points quasiment tout le match, les Blazers de Damian Lillard (25 points à 8/20, 7 rebonds, 7 passes) et C.J. McCollum (24 points à 9/18, 6 passes) l’ont emporté 117-107 à Houston cette nuit, malgré un regain d’énergie des locaux en fin de rencontre.

À 5 minutes de la fin, Ben McLemore a ramené les locaux à 5 points sur un 3-points, mais il a vite été calmé par les 3-points consécutifs signés McCollum puis Carmelo Anthony (111-100 à 4 minutes de la fin), qui a terminé à 18 points (7/10) et 12 rebonds. Les fans se sont ensuite décidé pour une sortie prématurée après 4 points consécutifs d’Hassan Whiteside (115-102).

Russell Westbrook était en triple-double avec 31 points (11/22), 11 rebonds et 12 passes alors que James Harden a terminé avec son plus petit score de la saison : 13 points à 3/12. Houston, qui reste sur 3 défaites en 4 matchs, perd un 2ème match consécutif pour la première fois depuis le 24 novembre. L’équipe a été limitée à 39.6%. Harde a marqué les 5 premiers points du dernier quart mais Gary Trent Jr. et Anthony Tolliver ont planté de loin dans la foulée pour Portland (96-82).