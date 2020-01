J.J. Redick : « Il y a plus de gars qui se préoccupent de voir leur tenue d’avant-match sur Instagram que de gars qui se préoccupent des victoires et des défaites »

Dans son dernier podcast, le Pelican J.J. Redick avait un petit message à faire passer à certains jeunes joueurs NBA…

« On a un rookie que j’adore, Nickeil Alexander-Walker. En gros tout ce que je fais il le fait. C’est génial. Des fois j’essaie de faire mes trucs de mon côté, bosser sur mon jeu, il vient et il me dit : ‘Hey man, je peux venir le matin avec toi ?’. Je lui réponds : ‘Ouais allez, pourquoi pas’. J’avais un gars à Philly l’année dernière qui était pareil, Landry Shamet. Mais pour en revenir à Nickeil, ça va être un super joueur. Et ça n’a rien à voir avec moi, mais ça va être un super joueur.

L’autre jour devant les médias il a dit qu’il observait ma préparation tous les jours et qu’elle ne changeait pas selon le résultat. Qu’on gagne ou qu’on perde, que je shoote à 1/10 ou 9/10, ma préparation est la même. Et il s’est dit ‘ok je vais faire pareil’. C’est ce que j’ai vécu avec un gars comme Rashard Lewis. Je l’ai regardé bossé tous les jours et j’ai vu que ça fonctionnait pour lui, donc je me suis dit que ça fonctionnerait pour moi aussi.

Pourquoi c’est difficile de faire ça ? Trop de trucs à droite à gauche, trop de gens autour de toi, pas assez de temps dans la journée probablement pour certains gars. Ils doivent jouer à Fortnite, trouver une tenue pour l’avant-match… C’est vraiment un problème je trouve. Il y a plus de gars qui se préoccupent de voir leur tenue d’avant-match sur Instagram que de gars qui se préoccupent des victoires et des défaites. Vraiment. C’est très inquiétant. »