Karl-Anthony Towns : « Ce n’est plus le cirque que c’était »

Out depuis 15 rencontres, hier soir Karl-Anthony Towns a fait son retour sur les parquets. Il a signé 27 points à 9/21 dont 3/9 à 3-pts et 5 rebonds, insuffisant pour freiner la dégringolade de son équipe en son absence. Ce retour c’était aussi pour lui l’occasion de s’exprimer sur les spéculations et rumeurs qu’il y a au sujet d’un supposé mécontentement et de son désir de partir.

« Je pense que vous me côtoyez depuis assez longtemps pour savoir que je ne rentre pas dans toutes ces conneries. Je fais juste mon boulot, je rentre chez moi et je sais quelle est la vraie histoire. Il y a une raison pour lesquelles ces articles sont faits, parce que les gens ont besoin de vendre du papier, des liens et d’avoir des clicks. Je suis ici pour être un Minnesota Timberwolf. J’ai vraiment de la chance d’avoir un coach comme Ryan, un président et un ami pour Gersson. Je ne me préoccupe pas de toutes ces bêtises. Peu importe ce que nous devons gérer en interne, nous le gérons en interne, mais ce n’est plus le cirque que c’était. C’est quelque chose que nous réglerons en famille. Si nous avons un problème ou quoi que ce soit, nous le réglerons en interne. Il n’y aura pas de forces extérieures qui mettront leur grain de sel. » KAT

Le crique que c’était fait sans doute référence à l’épisode Jimmy Butler sous la direction de Tom Thibodeau. A l’époque il se murmurait aussi que KAT souhaitait partir, mais depuis les arrivées de Saunders et Rosas tout semble bien se passer. Le seul souci reste les résultats, encore très mauvais cette saison après un début d’exercice prometteur.

Via Star Tribune