Les Blazers perdent CJ McCollum

By Christophe Brouet

Battus à Dallas par les Mavs, les Portland Trail Blazers ont vécu une mauvaise soirée avec la blessure de CJ McCollum. L’arrière s’est fait une entorse de la cheville gauche en début de second quart.

Pour l’instant difficile de dire combien de temps cela éloignera le Blazer des terrains.

« En règle générale c’est le lendemain que c’est le pire. Donc nous verrons comment ça va demain. Je vais me faire traiter, essayer de compresser ça et on verra comment ça va. » McCollum

Les Blazers enchaînent dès ce soir contre le Thunder et il est fort probable que le second meilleur scoreur de Portland soit out, même s’il a pu quitter l’American Airlines Center sans botte de protection.

Rappelons que les Blazers sont privés de Jusuf Nurkic, Rodney Hood et Zach Collins.

Via ESPN