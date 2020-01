Programme NBA : Choc Rockets – Lakers

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Belle soirée NBA en perspective puisqu’il y aura pas moins de 11 rencontres au programme et de belles affiches, notamment le Rockets – Lakers. Les Clippers seront eux en Louisianne pour défier les Pelicans alors que les Bucks sont à Brooklyn. Le Jazz reçoit les Kings et le Thunder et les Blazers enchaînent du côté d’Oklahoma City.

21h30 : New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers en direct sur beIN Sports 1

00h00 : Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks

01h00 : Boston Celtics – Phoenix Suns en direct sur beIN Max 4

01h30 : Atlanta Hawks – Detroit Pistons

01h30 : New York Knicks – Philadelphie 76ers

02h00 : Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors

02h00 : Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers

02h30 : Golden State Warriors – Orlando Magic

02h30 : Houston Rockets – Los Angeles Lakers

03h00 : Utah Jazz – Sacramento Kings

03h00 : Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers