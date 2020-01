Damian Lillard : « Je pense que Trevor Ariza va vraiment nous aider »

Les Portland TrailBlazers et les Sacramento Kings ont fait un échange il y a quelques jours. La franchise de l’Oregon a récupéré Trevor Ariza, et même s’il ne réussit pas la meilleure saison de sa carrière (6 points, 4,6 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne), Damian Lillard est heureux de l’arrivée du joueur de 34 ans.

« Je pense qu’il peut vraiment nous aider. Vu la situation dans laquelle nous sommes, avec 18 défaites et 26 victoires et pas à la place où on voudrait, les choses n’ont pas vraiment marché comme elles le devraient. Nous n’avons pas gagné beaucoup de matchs. Son expérience, son profil vont nous servir. C’est un gars capable de défendre sur quatre positions et de marquer des trois points. Il est grand aussi. Il nous donne des choses qui vont nous être utiles. » Damian Lillard.

Les joueurs de l’Oregon vont aussi retrouver Caleb Swanigan, drafté en 26ème position en 2017 et envoyé à Sacramento l’année dernière. Et même si l’ailier fort n’a clairement pas beaucoup d’impact (7 matchs joués, 0,7 point et 1 rebond par match cette saison), ses anciens et désormais nouveaux coéquipiers sont heureux de le retrouver.

« C’est dingue. Pendant mon année rookie, je faisais des un contre un contre lui à chaque match. Je suis content qu’il soit de reour. Pareil pour tous les nouveaux gars, je suis impatient de les connaitre. » Gary Trent Jr.

Evidemment, les Blazers ont dû lâcher des joueurs en contrepartie : Kent Bazemore et Anthony Tolliver.

« Je suis triste de voir ces gars partir. Mais il y en a des nouveaux qui arrivent et il ne faut pas perdre de vue que c’est un business et faire ressentir aux arrivants qu’ils ne sont pas les bienvenus. Je suis un peu le cul entre deux chaises à chaque fois, parce que j’accueille toujours les nouveaux mais je suis triste de voir les gars avec qui on a construit une relation partir. » Damian Lillard.

