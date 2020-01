Chris Paul et OKC ont le dernier mot; Russell Westbrook égale LeBron James

S’il a été plus discret en seconde mi-temps avec un seul point, Chris Paul a pris feu en première mi-temps face aux Rockets avec 27 points à 9/12 dont 20 (record en carrière) en second quart. Il termine avec 28 points à 9/18 dont 4/8 à 3-pts, 7 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. En face Russell Westbrook réalise son 1er triple-double en carrière face au Thunder avec 32 points à 16/24, 11 rebonds et 12 passes, ce qui fait de lui le second joueur de l’histoire à signer un triple-double face à 30 équipes après LeBron James.