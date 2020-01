Scott Brooks : « Ian Mahinmi était partout. Il a été énorme des deux côtés du terrain »

Blessé avant même le début de saison, on anticipait encore une saison galère pour Ian Mahinmi aux Washington Wizards. Mais son retour à la compétition a aussi coïncidé avec la blessure de Thomas Bryant, qui lui a permis d’avoir du temps de jeu et de réaliser de bonnes performances. A 33 ans il joue peut-être son meilleur basket, à l’image de ses 25 points le 30 décembre face au Heat ou encore de sa performance hier face aux Pistons. Face à Andre Drummond il a été excellent avec 21 points à 9/10 dont 1/1 à 3-pts, 7 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 3 contres en 23 minutes, sorti finalement pour 6 fautes. C’est tout simplement seulement sa seconde performance à au moins 20 points en carrière.

« C’est une super sensation. Vous me connaissez. Je ne suis pas vraiment un mec à stats. Honnêtement, j’aime avoir un impact sur le jeu surtout en défense. Quand je fais des matchs comme ça, quand les choses se passent bien offensivement, mes coéquipiers me cherchent, et forcément c’est une bonne sensation. Mais je n’y fais pas trop attention, cependant j’apprécie. Si vous regardez la façon dont j’ai scoré ce soir, c’est vraiment tout à l’honneur de mes coéquipiers. Ils m’ont trouvé aux bons moments et aux bons endroits pour dunker, pour shooter à trois points. C’est une super sensation. » Ian

Le Français, avec un excellent Bradley Beal, auteur de 29 points, a grandement participé à la victoire des siens à la maison, importante pour garder un petit espoir de playoffs.

« Défensivement je trouve que nous avons fait du très bon boulot pour les pousser à prendre des shoots difficiles et nous avons fait du bon boulot pour les empêcher de prendre des rebonds offensifs. Il y a eu quelques ballons perdus en fin de rencontre, mais j’ai trouvé qu’en seconde mi-temps nous avions bien pris soin du ballon. Ian était partout. Il a été énorme des deux côtés du terrain. Durant tout le match, il nous a apporté une présence défensive et une conscience. » Scott Brooks

Via Wizards.com