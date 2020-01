En feu les Mavericks ne font qu’une bouchée des Blazers malgré un grand Damian Lillard

Les Mavs rebondissent après leur défaite face aux Clippers pour un 5ème succès en 6 sorties. Ils dominent une équipe des Blazers en plein doute du côté de Portland sur le score de 133-125. Ils affichent désormais un bilan de 28-16 alors que les Blazers en sont à seulement 19-27.

Les Mavs se sont bien sûr appuyés sur Luka Doncic, tout juste désigné titulaire au All-Star Game (27 points à 11/25 dont 2/11 à 3-pts, 6 rebonds et 9 passes), mais aussi sur leur collectif avec pas moins de 6 autres joueurs entre 11 et 20 points. Kristaps Porzingis signe 20 points à 6/11 dont 3/4 à 3-pts alors que Seth Curry et Jalen Brunson ajoutent 17 points chacun et Maxi Kleber, qui a eu plus de temps de jeu en l’absence de Dwight Powell, compile 15 points, 4 rebonds et 3 contres. L’équipe shoote à 51.6% dont un énorme 22/47 de loin et seulement 9 ballons perdus. En face, CJ McCollum était de nouveau out et Damian Lillard a tout tenté avec 47 points à 16/28 dont 8/15 à 3-pts, 6 rebonds et 8 passes, bien aidé par Gary Trent Jr. (20 points à 7/10 dont 6/7 à 3-pts) et le nouveau Trevor Ariza (21 points à 7/11 dont 4/6 à 3-pts). Carmelo Anthony ajoute 16 points, 11 rebonds et 5 passes, mais à 7/21.

Il n’y a pas eu vraiment de match puisque les Mavs se sont rapidement détachés, très très chauds et auteurs de pas moins de 45 points en premier quart ! Ils se sont détachés sur un 14-2 dans le sillage de deux 3-pts de Luka Doncic et un de Seth Curry. Portland a été incapable de ralentir l’attaque texane, qui s’en est donnée à coeur joie, en grande réussite de loin. Sans vraiment s’envoler, Dallas a maitrisé et a augmenté peu à peu son avance pour virer en tête à la pause 78-63. Au retour des vestiaires ils ont mis un nouveau coup d’accélérateur avec un 9-0 grâce à Tim Hardaway Jr. et Doncic, pour plier l’affaire 93-68. Portland a réduit l’écart lors des 18 dernières minutes, mais sans jamais inquiéter les visiteurs.