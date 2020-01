Avec un super LeBron James et une grosse adresse extérieure, les Lakers se débarrassent des Nets à la faveur d’un énorme run !

Deux sur deux pour les Lakers du côté de New York avant de se rendre à Philadelphie. Les Californiens dominent logiquement les Brooklyn Nets sur le score de 128-113 grâce à une grosse adresse extérieure (19/38) et un super LeBron James, en triple-double (10ème de la saison). Les Lakers portent leur bilan à 36-9 alors que Brooklyn continue sa dégringolade avec 18 succès pour 25 défaites.

LeBron compile 27 points à 11/19 dont 3/6 à 3-pts, 12 rebonds et 10 passes pour un plus/minus de +26. Il devrait dépasser Kobe Bryant lors du match face aux Sixers puisqu’il ne lui manque plus que 17 points Kyle Kuzma et Anthony Davis ajoutent 16 points chacun tandis que Dwight Howard et Danny Green scorent 14 points. Rajon Rondo délivre lui 10 passes en sortie de banc. Les Lakers shootent à 50% alors que Brooklyn est limité à 44% dont un 21/46 à 3-pts et perdent 16 ballons. Kyrie Irving était de retour, mais il signe 20 points à seulement 7/17 dont 3/6 à 3-pts et un plus/minus de -26. Taurean Prince ajoute 18 points, Caris LeVert 16 et Wilson Chandler 15. Spencer Dinwiddie est limité à 7 points à 3/9 dont 1/6 à 3-pts, 7 rebonds et 13 passes.

Pendant une mi-temps les deux équipes ne se sont quasiment pas lâchées d’une semelle, en grande réussite, mais sur un mini-run en fin de mi-temps les locaux ont viré en tête 75-70. A la faveur de trois tirs à 3-pts de Green les hommes de Frank Vogel ont pris une dizaine de points d’avance en milieu de 3ème mais Brooklyn n’a pas cédé et a répondu par un 17-7 dans le sillage de Prince pour revenir à 1 unité à 50 secondes de la fin du quart. La suite a été une catastrophe pour les Nets, qui ont pris l’eau. Les Lakers ont planté 4 tirs à 3-pts de suite entre la fin du 3ème et le début du 4ème. Le score est ainsi passé de 95-94 à 121-96 soit un incroyable 26-2 pour plier l’affaire.