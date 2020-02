DeMarcus Cousins pourrait revenir pour les playoffs ; Frank Vogel : « Il en est encore loin mais nous n’excluons pas un retour »

Sur le flanc depuis le début de la saison, DeMarcus Cousins espère revenir pour les playoffs et aider son équipe à conquérir le titre. Invité du podcast « All the smoke » avec Matt Barnes et Stephen Jackson, le pivot s’est exprimé sur le rôle qu’il pourrait avoir au sein des Lakers.

« Nous avons une grosse équipe, ça va secouer. Nos avons tellement de gars avec des qualités différentes. Je veux dire, je peux spot up. LeBron va attirer tout le monde sur chaque action, je sais que je peux rentrer mes tirs. Nous avons des shooteurs partout sur le terrain. Je peux aussi mener. C’est genre : ‘Choisissez votre poison’. » DeMarcus Cousins

Lors du All-Star Game, LeBron James s’exprimait justement sur la santé de son coéquipier.

« Il boitait et maintenant il shoote et saute sur les jump shots. Il progresse chaque jour, chaque semaine. Nous voulons rester optimistes par rapport à sa santé. Nous ne voulons pas de rechute comme ça a pu être le cas pour lui lors des deux dernières années. Sa santé est la chose la plus importante. Si nous pouvons avoir un Cuz capable de faire ce qu’il a pu faire par le passé, ce sera un plus pour nous. Mais il n’y a pas de pression sur lui. » LeBron James

Son coach, Frank Vogel, a confié qu’aucune date de retour n’était prévue pour l’ancien Warrior.

« Il n’y a pas de date, aucune précision à ce sujet. Je ne sais même pas où il en est actuellement dans ce qu’il fait au jour le jour. Je sais juste qu’il en est encore loin, mais ne n’excluons pas son retour.

Via ESPN