- in Houston Rockets

By ClemFiz

Russell Westbrook porte Houston en mode tueur ! Record en saison et money time clutch

Avec un Russell Westbrook déchaîné, le Rockets l’ont emporté 131-124 chez les Wolves cette nuit. Le meneur a battu son record en saison avec 45 points (16/27, 13/13 aux lancers-francs, 0/0 à 3-points) en plus de 6 rebonds et 10 passes. Eric Gordon a ajouté 27 points (record en saison) en sortie de banc dans cette 2ème victoire de rang pour Houston, mené de 6 points dans le 3ème quart. James Harden a lui terminé à 12 points à 3/13 (0/6 à 3-points), 4 rebonds, 5 passes et 3 contres.

Karl-Anthony Towns a compilé 30 points (12/23) et 12 rebonds et Andrew Wiggins 28 points (11/19, 5 rebonds, 3 passes) pour Minnesota, qui encaisse de son côté une 8ème défaite de rang. Les Rockets à 2/11 en début de match, les Wolves – menés de jusqu’à 13 points au cours de la rencontre – ont pris 6 points d’avance dans le 1er quart-temps, pourtant remporté avec 10 points d’avance par Houston (36-26). Revenus à 3 points à la pause (63-60), les joueurs de Ryan Saunders ont encaissé un 31-24 dans le 3ème quart avant de dominer les 12 dernières minutes 40-37. Ils sont revenus à 110-108 à 6 minutes de la fin mais ont subi les attaques successives de Westbrook, 15 points dans le dernier quart dont 11 après que Minnesota soit revenu à 2 points.

Westbrook tourne à 33.6 points, 8.7 rebonds et 9.1 passes par match sur ses 7 derniers matchs.