Dans un gros duel avec Zion Williamson, LeBron James et les Lakers ont le dernier mot

Pour la seconde fois en une semaine les Lakers et les Pelicans se retrouvaient, l’occasion d’un nouveau duel entre LeBron James et Zion Williamson, et d’une nouvelle victoire pour les Lakers. Ces derniers l’emportent 122-114 grâce à un excellent dernier quart dans le sillage du Kings, auteur de 13 points, 5 rebonds et 3 passes dans le 4ème acte. Ils portent leur bilan à 43-13 alors que les Pelicans font une mauvaise opération dans la course aux playoffs.

LeBron signe un nouveau triple-double avec 34 points à 1421 dont 3/5 à 3-pts, 12 rebonds et 13 passes en l’absence d’Anthony Davis. Le duel face à Zion a tenu toutes ses promesses puisque le Pelican compile 35 points (record en carrière) à 12/16 et 7 rebonds. Kyle Kuzma ajoute 20 points à 8/18 dont 2/8 à 3-pts et Kentavious Caldwell-Pope 13 points à 5/11. Les Lakers shootent à 51.5% dont 13-35 à 3-pts alors que New Orleans a vu son adresse descendre en flèche en dernier quart. Ils terminent avec 42.1% aux shoots dont un horrible 7/32 à 3-pts. Lonzo Ball signe une excellente prestation fac à son ancienne équipe avec 19 points à 7/15 malgré un 1/7 de loin, 9 rebonds, 9 passes et 2 interceptions, mais Brandon Ingram passe à côté avec 15 points à 5/23 dont 1/9 à 3-pts tandis que Jrue Holiday est limité à 11 points à 4/10.

Lors de la première mi-temps les deux équipes ne se sont pas lâchées et à la pause les Lakers menaient 63-61 grâce à un 5-0 dont un énorme shoot à 3-pts à 12 mètres de LeBron James. Les Californiens ont démarré fort la seconde mi-temps avec un 3-pts de Gree, un layup de Kuzma, une claquette de MacGee et deux lancers de Kuzma pour mener 74-66. Mais New Orleans a rapidement réduit l’écart grâce à 9-0 sous l’impulsion de Zion et d’un 3-pts de Ball, 77-77. À l’entame des 12 dernières minutes, les Pelicans menaient de 2 points et Melli et Zion ont même porté l’avance à 6 unités avant que LeBron ne prenne les choses en main. Dans son sillage les Californiens ont passé un 11-0 pour reprendre brièvement la tête puisque sur un 2+1 et un panier de Lonzo, New Orleans a égalisé à 108-108 à 4’30 du buzzer. Kyle Kuzma et LeBron ont alors marqué des 3-pts capitaux pour faire définitivement basculer la rencontre avec un 12-6.