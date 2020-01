Damian Lillard ne souhaite pas que les Blazers tentent un coup désespéré

La saison des Portland Trail Blazers est une grande déception. S’ils ne sont pas aidés par les blessures, les hommes de l’Oregon sont en difficulté et à l’heure actuelle ils ne font pas partie des playoffables. Finalistes de conférence la saison passée ils pointent en 11ème position avec un bilan de 19 victoires et 27 défaites. Damian Lillard se démène dernièrement, mais les résultats ne viennent pas et on commence à se demander s’il ne va pas se frustrer, lui qui n’a cessé de répéter qu’il ne voulait pas quitter Portland pour aller gagner un titre ailleurs. Quand on lui demande s’il veut voir un gros trade d’ici la deadline pour maintenir son engagement, il rétorque

« Cela n’a rien à voir avec mon engagement envers l’équipe. Ce n’est pas comme si nous pouvions faire quelque chose maintenant qui nous mènerait au titre. Je pense qu’il est plus important pour nous de protéger les atouts que nous avons, les gars qui vont être ici et qui vont nous aider à aller de l’avant. Je ne pense pas que cela ait du sens de sacrifier ça juste pour tenter un coup désespéré. C’est une saison difficile, mais ce n’est pas encore fini. Nous pouvons encore réussir quelque chose, mais cela n’en vaut pas la peine de se dire ‘Ok, forçons quelque chose et faisons quelque chose qui sur le long terme n’a aucun sens.’ Mais cela n’a rien à voir avec mon engagement envers l’équipe. Je l’ai dit après le match face aux Warriors : J’ai le sentiment de pouvoir trouver un moyen. Je peux résister à la tempête. Je peux traverser des moments difficiles. » Lillard

Il laisse faire le GM Neil Olshey faire son boulot

« Nous avons une bonne relation. Mais je n’aime pas m’impliquer dans le futur de mes coéquipiers et ce genre de chose. Quand c’est la free agency et qu’il veut me demander quelque chose, genre si je pense que ça peut aider l’équipe ou quel joueur j’apprécie, je suis plus qu’heureux de l’aider, mais je ne me mets pas en travers de son chemin. Je le laisse faire son boulot et je fais le mien. Il faudrait que je perde tous les matchs pour aller le voir et lui dire genre ‘Transfère ce gars pour ce gars’ ou ce genre de chose. Donc je ne souhaite pas ça et ce n’est pas comme ça que je fais les choses. » Lillard

