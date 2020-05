Le jour où Jalen Brunson, 6 ans, a mis un vent à Michael Jordan

Fils de Rick Brunson, joueur des Bulls en 2002-03, Jalen Brunson avait 6 ans le 1er mars 2003 lorsqu’il a mis un vent à Michael Jordan. Collectionneur de maillots, le petit bonhomme avait ce jour-là fièrement enfilé son maillot tout neuf des Wizards floqué du numéro 23 lorsque Jordan lui-même lui a demandé s’il voulait se le faire dédicacer.

“Non, tu vas le salir.” Jalen Brunson. “Il ne savait pas à qui il parlait. Il était juste en train de se dire : “Non, tu ne peux pas signer ça.” En gros, il a regardé Jordan et était en mode : “C’est qui ce mec ?” Rick Brunson

Il n’est pas toujours facile pour les plus jeunes, nés dans les années 2000, de réaliser quel joueur était Michael Jordan.

“Tout ce que je sais de Jordan, c’est grâce à des vidéos YouTube et des histoires de personnes plus âgées. Je discutais avec mon coach au lycée l’autre jour de pourquoi c’est Jordan le GOAT. Pour ma génération, c’est LeBron James le GOAT. Et mon coach m’expliquait pourquoi c’était Jordan, sans aucune discussion possible […] Il n’y a pas de HD, parfois on ne peut pas vraiment voir ce qu’il se passe, ce n’est pas de la bonne qualité. Donc vous vous dites : “Mouais, je vais faire autre chose”. Les jeunes qui arrivent au lycée, ils doivent regarder des vidéos de Michael s’ils veulent vraiment s’impliquer dans le basket. Et je pense que ça sera toujours le cas, que ça ne disparaîtra pas avec les générations.” Aaron Nesmith, né en 1999 et candidat à la draft.

“Quand j’avais 8 ans, je regardais des actions de LeBron sur la télé chez un ami, et j’ai dit : “Wow, LeBron est le meilleur joueur de l’histoire. Le père de mon ami a répondu : “Tu n’as pas dû voir Michael Jordan. “C’est qui Michael Jordan ?” Je me suis renseigné, et au début, je me disais que ce n’était pas mieux que LeBron. En grandissant, j’ai réalisé que la NBA à l’époque était plus dur, plus physique, et qu’il y avait beaucoup de coups qui étaient échangés. Il y avait aussi le hand-checking, et pourtant il faisait toujours la même chose. Je me suis alors dit :”Wow, Michael Jordan fait vraiment partie de l’élite.” Onyeka Okongwu, né en 2000 et attendu dans le top 10 de la draft (USC)

Devonte’ Graham lui, était tout fou d’atterrir aux Charlotte Hornets en 2018.

“Un de mes amis m’a dit : “Mec, le propriétaire de ta franchise c’est Jordan ! On a commencé à célébrer ça plus que ma draft’. La première fois que je suis tombé sur lui à la salle d’entraînement, j’étais en mode : “Oh merde, Jordan a dit mon nom et m’a serré les mains.” Il m’a demandé comment j’allais et m’a dit de me couper les cheveux. J’étais surexcité.” Devonte’ Graham.

L’année suivante, il a bénéficié des conseils du G.O.A.T. lors d’un match contre Indiana à domicile. En fin de match, Graham a refusé le 1 contre 1 et son équipe n’a pas marqué. Jordan l’a pris à part au temps-mort suivant et Graham a marqué les 7 derniers points de son équipe pour aller chercher une victoire en prolongation en terminant à 35 points et 6 passes.

“Il m’a dit de ne pas passer la balle, qu’à la fin des 24 secondes, j’ai la balle dans les mains et que c’était à moi de créer quelque chose […] Ca m’a vraiment inspiré. S’il croyait en moi comme ça, je devais avoir la même énergie.” Devonte’ Graham.

via ESPN