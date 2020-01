Giannis Antetokounmpo : « Tu te dis ‘est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?’ »

Vous vous souvenez de l’histoire des frères Antetokounmpo, Giannis et Thanasis se partageant la même paire de chaussures en match durant leurs jeunes années en Grèce ? Des Kobe 4.

Un modèle signature que Giannis a continué à porter à son arrivée dans la grande ligue. C’est d’ailleurs dans une de ses paires qu’il a enregistré son premier triple-double en carrière, à l’occasion du dernier match du Laker à Milwaukee le 22 février 2016. Deux ans plus tard, un an avant le titre de de MVP pour le Buck, les deux ont travaillé ensemble en été, pour ce fameux entraînement où Antetokounmpo était arrivé avec 3 heures d’avance.

Face à la soudaine annonce du décès de Bryant et de sa fille de 13 ans, Giannis n’a pas réagi comme tout le monde puisqu’il a supprimé ses comptes Twitter et Instagram.

« En fait j’essaie de garder ce que je ressens privé. C’est à moi de voir. Tout le monde a une façon différente de faire face à la tragédie, et j’ai dû faire face à la tragédie il y a quelques années avec mon père. Je n’en ai pas parlé du tout. Tout ce que je peux dire c’est que je prie pour les personnes qui ont été affectées. La journée d’hier (dimanche) a été une journée horrible pour le basket, pour tout le monde. Cela a touché beaucoup de monde. J’envoie mes plus profondes condoléances à leur famille, Vanessa et les enfants qu’ils laissent derrière eux. Tout ce que je peux dire c’est que je prie pour eux. » Giannis Antetokounmpo

Lundi les Bucks se sont entraînés pour la première fois depuis leur retour de Paris, où ils avaient battu Charlotte vendredi. Ils rejoueront contre les Wizards mardi au Fiserv Forum. De longs moments après l’entraînement, Antetokounmpo était toujours sur le parquet, en train de bosser ses lancers-francs avec l’assistant coach Ben Sullivan.

« J’espérais que venir à l’entraînement m’aide à me sentir mieux. Ça m’avait aidé après la mort de mon père. Mais au bout du compte tu te dis, est-ce que ça vaut le coup ? Jouer au basket pendant 20 ans, en vivre 3 et demi de plus puis disparaître ? La pression, les médias tout ça, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Tout le monde a une situation différente. Pour moi oui, ça en vaut la peine et c’est pour ça que je vais continuer à tout donner à 100%, parce que sans le basket, je ne serais pas là aujourd’hui. Ça m’a aidé à me sentir un peu mieux, mais qu’il ne soit pas là et que sa fille ne soit pas là, ça reste difficile. » Giannis Antetokounmpo