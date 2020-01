Marcus Morris : « Jae Crowder est une gonzesse »; Elfrid Payton : « Je le referais »‘

Encore une fois battus devant leur public, les Knicks, et surtout Elfrid Payton, se sont ridiculisés dans les dernières minutes. Alors que Jae Crowder s’apprêtait à shooter à 3-pts avec 48 secondes au chronomètre, Payton l’a balancé en tribune mécontent qu’il shoote alors que le match était plié

Payton a été exclu, tout comme Marcus Morris et Crowder. Mais cela ne s’est pas arrêté là puisque les joueurs des Knicks ont encore brillé en interview après la rencontre…

Après ses propos Marcus Morris s’est excusé sur Twitter…

I apologize for using the term “female tendencies” I have the upmost respect for women and everything they mean to us. It was a Heat of the moment response and I never intended for any Women to feel as though in anyway I’m disrespecting them. Again I apologize with my comments.

— Marcus Morris (@MookMorris2) January 30, 2020