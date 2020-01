Première en carrière avec la manière pour Damian Lillard : « Il était temps, cela m’a pris 8 ans »‘

« Un rebond de plus ! Un rebond de plus ! » c’est le chant qui descendait des tribunes cette nuit à 2’48 de la fin de la rencontre entre les Blazers et les Rockets. Les fans encourageaient le meneur All-Star pour qu’il aille chercher son premier triple-double en carrière. Après 594 rencontres sans triple-double, il est allé chercher le premier avec la manière puisqu’il a compilé 36 points à 11/21 dont 6/12 à 3-pts, 10 rebonds et 11 passes.

Il était temps. Cela m’a pris 8 ans. Je pense qu’il y a de nombreuses fois où j’aurais pu aller le chercher volontairement parce qu’il me manquait 2 rebonds ou une passe, mais c’est quelque chose que je n’ai jamais voulu chasser. Lorsque j’étais plus jeune, mon père me disait toujours qu’il fallait jouer au basket de la bonne façon et laisser les choses se faire naturellement. Donc c’était mon approche concernant les triple-doubles. J’ai été proche à de nombreuses reprises, mais ce soir j’étais genre ‘D’accord, ce soir je ne peux pas quitter le terrain en étant bloqué à 9 avec tout le temps qu’il reste. »

Ce rebond il l’a capté à 57.3 secondes du terme sur une claquette manquée. Il a reçu une belle ovation du Moda Center pour cette première, accompagnée d’une belle victoire face à Houston.

« Tout le monde me disait ‘Va chercher un rebond, un seul rebond.’ Donc j’étais là « Je vais aller au rebond offensif et me mettre en position en défense.’ Le shoot a été raté et j’ai sauté en première et j’ai pu toucher le ballon. » Lillard « Je ne savais même pas. Je me suis demandé pourquoi il avait sauté si haut pour avoir ce rebond. » CJ McCollum

Dès la fin du 3ème quart ça sentait bon le triple-double pour le meneur, qui sortait d’une semaine de folie avec plus de 52 points de moyenne. Il affichait 30 points, 7 rebonds et 8 passes face à une grosse écurie de l’Ouest même si elle était privée de James Harden.

« Je jouais juste le jeu. Je faisais les actions que je voyais se présenter, les bonnes passes et les gars ont mis des shoots. »

Un triple-double face à son rival numéro 1 : Russell Westbrook, qui a tout tenté avec 39 points à 16/29, 10 rebonds et 6 passes. Mais pas de saveur particulière.

« Pas vraiment. C’était mon premier triple-double en carrière, peu importe l’adversaire. Je suis juste content que ça arrive lors d’une victoire et alors que c’était une performance nécessaire. Ce n’est pas comme si nous avions mis une raclée et que j’en avais profité. Ça a été un effort collectif et c’était un vrai match, et ça a aidé à la victoire. »

Par la même occasion il est devenu le premier joueur de l’histoire des Blazers à signer au moins 6 matchs de suite à 30 points ou plus.