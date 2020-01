Trois joueurs suspendus par la NBA, deux autres mis à l’amende

La NBA a rendu son verdict après l’altercation entre Grizzlies et Knicks jeudi : Jaren Jackson Jr., Marko Guduric et Elfrid Payton ont tous les trois écopé d’une suspension d’un match sans paie. Les deux premiers ont quitté le banc alors que la ligue l’interdit et le troisième avait été éjecté après une faute flagrante 2 sur Jae Crowder.

Marcus Morris prend lui une amende de 35 000$ pour ses commentaires après le match à propos de Crowder, également mis à l’amende (25 000$).

« Les commentaires de Marcus étaient offensants et inacceptables. Même si nous croyons en la sincérité de ses excuses, ce type de discours ne reflète les valeurs de respects de notre organisation, et de fait ne peut être toléré. » Les Knicks dans un communiqué

