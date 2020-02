Colossal, le duo Damian Lillard – Hassan Whiteside vient à bout des Lakers après l’émouvant hommage à Kobe Bryant

Durant une soirée dont on retiendra davantage l’hommage rendu à Kobe Bryant que le résultat, Portland s’est imposé 127-119 au Staples Center face aux Lakers vendredi soir. L’équipe a été portée par un immense duo Damian Lillard (48 points à 17/30, 9 rebonds, 10 passes) – Hassan Whiteside (30 points à 13/14, 13 rebonds, 5 passes, 2 contres).

Menés 62-60 à la pause, les Blazers, dominés 61-41 au rebond mais auteurs de seulement 5 ballons perdus contre 17 pour les Lakers, ont fait la différence dans un 3ème quart dominé 43-34 puis dans le 4ème, remporté 24-23.

Anthony Davis a terminé meilleur marqueur des Lakers avec 37 points (14/22, 15 rebonds, 6 passes, 5 contres) devant LeBron James (22 points à 9/22, 8 rebonds et 10 passes) et Kyle Kuzma (17 points à 6/12 et 15 rebonds en 25 minutes).