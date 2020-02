Anthony Davis : « Kobe Bryant m’a expliqué comment m’habiller avant un match »

Même s’il est bien plus jeune que Kobe Bryant, Anthony Davis a pu passer du temps avec l’ancienne star des Los Angeles Lakers, morte dans un accident d’hélicoptère il y a une semaine. C’était en 2012, à l’occasion des Jeux Olympiques de Londres. À l’époque, Davis avait 19 ans et il avait comme coéquipier Bryant donc, mais aussi LeBron James ou Carmelo Anthony.

« On jouait contre le Nigeria, et on gagnait de 60 points ou un truc du genre. J’ai finalement pu entrer en jeu, et j’étais juste tellement heureux d’être avec ces gars sur le terrain, ces futur Hall of Famers. J’avais oublié de mettre mon maillot avant le match et quand Myke Krzyzewski (le coach de Team USA m’a dit d’entrer en jeu, je suis allé à la table de marque, j’ai commencé à enlever mon maillot d’entrainement, mais en dessous j’étais juste en tee-shirt blanc. Je suis allé voir coach K, et je lui ai expliqué en chuchotant, parce que je ne voulais pas que les autres m’entendent. Je suis ensuite retourné m’assoir. Kobe est venu me voir, je ne peux pas répéter ce qu’il m’a dit, mais en gros il me demandait pourquoi je n’entrais pas en jeu, me disait que c’était ma chance. Je lui ai expliqué. Il y a une photo où il regarde à l’intérieur de mon maillot d’entrainement et il a dit d’autres choses après. Donc maintenant, avant chaque match, je vérifie que j’ai bien mon maillot. Il m’a expliqué comment m’habiller avant un match. » Anthony Davis.

Lors de la rencontre en les Kings et les Lakers samedi, à Sacramento, le front office de l’équipe de Luke Walton a rendu hommage via une vidéo à Kobe Bryant. Et même si les Lakers s’y attendaient, ils ne savaient pas quelle forme cela allait prendre, et ils ont été touchés par le geste. Ils n’ont par contre pas perdu en concentration et ont infligé une rouste aux Kings. Davis a de son côté marqué 21 points à 5/9 aux tirs en 30 minutes de jeu.

« Ce n’était pas pareil parce qu’on ne savait pas à quoi s’attendre (par apport au match contre les Blazers ndlr, que les Lakers ont perdu). On savait ce qui allait se passer avec les hommages vidéos et tout ça. Je ne sais pas quel était leur plan, mais ils avaient aussi des vidéos de Kobe. On a essayé de rester concentré et de faire ce qu’on pouvait pour gagner. Je pense qu’on était impatient de retourner sur le terrain et de décrocher une victoire après la rencontre contre les Blazers. Cette nuit-là, c’était compliqué pour tout le monde. Certains gars ont dit qu’ils n’avaient même pas l’impression que c’était un match de basket. » Anthony Davis.

Les Lakers sont premiers de la conférence Ouest, avec 31 victoires pour 11 défaites.

Via Los Angeles Times.