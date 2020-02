Le Heat et les Nuggets seraient intéressés par Jrue Holiday

La trade deadline du 6 février approche, et qui dit trade deadline dit rumeurs de trades. Et, encore une fois après le feuilleton Anthony Davis de l’année dernière, les Pelicans ne sont pas épargnés. Cette fois, c’est Jrue Holiday qui est au centre de l’attention. L’arrière est en train de réaliser une saison une nouvelle fois plus que respectable (19,7 points, 4,7 rebonds et 6,3 passes décisives par match). Sauf que les Pelicans ont du mal à enchaîner les victoires, même s’il y a du mieux depuis quelques temps, et sont douzièmes à l’Ouest, à plus de quatre matchs des premiers qualifiés pour les playoffs. Ça commence à faire beaucoup…

Du coup, certaines équipes commenceraient à se renseigner Hoilday, 29 ans, parmi lesquelles Denver et Miami.

Les premiers nommés ont pas mal de bonnes monnaies d’échange, notamment en la personne de Michael Porter Jr, un jeune à très haut potentiel. Sauf que ce dernier n’est à priori pas transférable. Le front office du Colorado pourrait alors essayer de monter un deal autour de Gary Harris et Malik Beasley, en fin de contrat rookie à la fin de la saison, et à qui les Nuggets ne voudraient pas filer le pactole.

Ces deux joueurs en cumulé représentent environ 23 millions de salaire, pas très loin des 26 d’Holiday (il dispose encore d’une saison à 26 millions, et d’une player option à 27). À voir cependant si les Nuggets ne vont pas continuer de miser sur la progression de leur groupe, encore très jeune.

Du côté de Miami, cela semble plus compliqué, d’autant plus que le Heat viserait la free agency 2021, et que le contrat d’Holiday (il activera certainement son option) va jusqu’en 2022. En retour, les Pelicans pourraient demander Tyler Herro, mais pas certain que le Heat souhaite s’en séparer. Puis les joueurs du Heat ne vont probablement pas intéresser les Pelicans (Dion Waiters, Meyers Leonard…) et Pat Riley, le General Manager, n’a pas de tour de draft à disposition.

À noter que Jrue Holiday souhaite lui rester à New Orleans selon The Athletic et aux dernières nouvelles les Pelicans voudraient garder tout le monde, dans l’espoir de faire les playoffs. Les franchises auraient notamment essuyer des refus au sujet de JJ Redick.

Via ESPN et The Athletic.