Deandre Ayton se lâche sur les arbitres : « Ils doivent se calmer un peu sur le sifflet »

Auteur de 20 points à 10/27, 14 rebonds et 2 passes (4 fautes) en 29 minutes dans la défaite des siens 129-108 à Milwaukee, Deandre Ayton en avait après les arbitres dimanche soir en interview.

« Je n’ai pas aimé la façon dont ces arbitres ont sifflé le match ce soir. C’est de leur faute pour moi […] C’est la meilleure équipe de NBA. On a fait tout ce voyage pour jouer, pas pour prendre des fautes. Ils doivent se calmer un peu sur le sifflet… On prend des fautes quand le ballon a déjà passé le filet. Ça a foutu en l’air tout le match. On ne peut pas jouer agressif, pas jouer physique. » Deandre Ayton via The Athletic