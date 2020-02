La belle réaction de Sekou Doumbouya; Brown : « J’ai vu Sekou jouer dur et j’ai essayé de me mettre à son niveau d’énergie »

Vivement critiqué par Dwane Casey la semaine passée face aux Brooklyn Nets, Sekou Doumbouya n’avait pas eu la moindre minute lors de la défaite face aux Raptors. Hier face à Denver le Français, en difficulté ces derniers temps, retrouvait un poste de titulaire et lui qui ne s’inquiétait pas d’une réaction à venir, a saisi l’opportunité. Alors que les siens ont connu une entame catastrophique et se sont retrouvés menés de 21 points en premier acte, c’est lui qui les a réveillés avec 10 points en premier acte, avec l’aide de Bruce Brown. Il termine la première mi-temps avec 17 points à 6/9, contribuant grandement au comeback des siens, même si par la suite il n’a plus scorer.

De quoi ravir Dwane Casey

« Nous avons entamé la rencontre à plat comme des pancakes, mais la second unit est entrée en jeu et a joué. Il va y avoir de bons jours et de mauvais jours. Il va y avoir des hauts et des bas, des ballons qui entrent et d’autres qui ressortent. Il y a des jours où vous allez vous demander ce qu’ils vont et quelles décisions ils prennent. Mais il va y avoir des jours comme aujourd’hui où j’ai trouvé que la majorité du temps, nous avons pris de très bonnes décisions. » Dwane Casey

Une bien belle réaction pour Sekou après avoir été benché, ce qui ressemblait à une punition. Dwane Casey n’avait pas aimé son énergie, mais à il n’y avait rien à dire.

« Bruce et Sekou ont vraiment bien marché avec ce groupe. Ils ont conservé une grosse énergie et nous nous en sommes tous nourris. » Reggie Jackson « J’ai vu Sekou jouer dur et j’ai essayé de me mettre à son niveau d’énergie en entrant en jeu. » Bruce Brown

Le trio Doumbouya, Bruce Brown et Svi Mykhailiuk ont combiné pour 38 points en première mi-temps, ce qui a permis à Detroit de n’être qu’à 3 points à la pause et de faire ensuite la course en tête pour finalement l’emporter en prolongation.

« Nous avons fait un petit run. Ils ne revenaient pas en défense et nous avons cessé de partir en transition, de scorer et nous avons donné un coup de boost à l’équipe avec beaucoup d’énergie. » Brown

Via Detroit News