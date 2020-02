Le Magic aurait contacté les Knicks pour Dennis Smith Jr.

Les heures de Dennis Smith Jr. semblent être comptées du côté de New York, sans doute pour le plus grand bonheur du meneur de jeu, qui ne cacherait pas son envie d’être envoyé ailleurs alors qu’il ne joue presque pas cette saison.

Malgré ses performances il y a un peu d’intérêt à son sujet et le NY Post donne le nom d’au moins une équipe sur le dossier : le Magic d’Orlando. Ces derniers auraient contacté les dirigeants new yorkais afin de se renseigner sur l’ancien Mavericks afin de renforcer le poste, où ils ont déjà Markelle Fultz et DJ Augustin.

Les Floridiens ne seraient pas les seuls sur le coup puisque les Wolves sont aussi cités parmi les équipes qui auraient fait part de leur intérêt, eux qui sont à la recherche d’un meneur de jeu.