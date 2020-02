Le maillot de lycée de Kobe Bryant retrouvé et à nouveau accroché au plafond de la salle : « C’est un très bon timing »

Kobe Bryant n’est pas passé par la NCAA, par contre il a fait profité le lycée de Lower Merion de ses talents. Et pour lui rendre hommage, l’établissement avait décidé de retirer son numéro 33. Sauf que le maillot a été volé en 2017, puis vendu à un collectionneur en Chine. Soupçonnant la pièce d’avoir été volée, ce dernier a contacté Lower Merion pour leur rendre. Cette procédure avait déjà été engagée avant la mort de Bryant dans un accident d’hélicoptère il y a une semaine, mais le maillot a finalement retrouvé sa place samedi dernier, sous les yeux d’un cousin de Bryant, de son ancien coach et d’un ancien coéquipier.

« C’est un très bon timing. Quand les projecteurs ont éclairé le maillot, c’était un moment iconique. C’était juste incroyable. C’était aussi assez ironique, parce qu’on a attendu le retour de ce maillot pendant très longtemps, on ne savait pas où il était. Mais le retrouver, c’est une fin appréciable pour cette semaine compliquée. » Gregg Downer , le coach de Lower Merion.

C’était aussi l’occasion de rendre un nouvel hommage à l’ancien des Lakers, et c’est le principal du lycée, Sean Hughes, qui a eu cette responsabilité.

« Grâce à lui, cette école est connue dans le minde entier. Malgré sa célébrité internationale, il est resté très proche de nous. Il est revenu ici pour retrouver ses professeurs d’anglais, qu’il appréciait beaucoup, ainsi que coach Downer. Il a aidé à faire de cette salle cet équipement incroyable qu’elle est aujourd’hui. Il nous a beaucoup aidé, et pas seulement l’équipe de basket. » Sean Hughes.

Et déjà, même à l’époque, celui qui deviendrait le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA pour un temps était une personnalité à part, comme l’explique son ancien conseiller d’orientation Frank Hartwell.

« Son sourire, c’est la plus belle chose dont je me souviens. C’était une inspiration pour tellement de gens… Il était ici avant les cours chaque jour, à travailler sur son basket. Quand il m’a dit qu’il ne voulait pas aller en NCAA, je lu ai donné les pour et les contre mais je lui ai expliqué que c’était à lui de choisir. Je pense qu’il a pris la bonne décision. » Frank Hartwell.